Großbritannien Britischer Finanzminister Hunt will Wirtschaftswachstum mit Förderzonen ankurbeln

Hunt hat vor diesem Hintergrund Forderungen von konservativen Abgeordneten nach großen Steuersenkungen bereits eine Absage erteilt. Stattdessen will er sich darauf konzentrieren, Schwachstellen in der Wirtschaft auszubessern. Die Konjunktur in dem EU-Aussteigerland hinkt anderen führenden Industriestaaten hinterher: Großbritannien ist das einzige Land der G7-Gruppe, in dem die Wirtschaft noch nicht wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht hat.