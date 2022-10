Großbritannien: Der Brexit frisst seine Kinder

David Cameron, der sich im Vorfeld des EU-Referendums für einen Verbleib in der EU eingesetzt hat, erkannte nach dem Leave-Votum im Sommer 2016 schnell, dass er nicht in der Lage sein würde, die Partei zusammenzuhalten und trat zurück. Er war, wenn man so will, das erste politische Opfer des Brexits. Seine Nachfolgerin Theresa May bemühte sich jahrelang bei den Verhandlungen mit der EU um einen Kompromiss. Die Brexit-Hardliner bei den Tories torpedierten ihre Pläne jedoch bei jeder Gelegenheit. Als das Parlament im Sommer 2019 gegen Mays Brexit-Abkommen mit der EU stimmte, warf die sichtlich ausgelaugte Premierministerin ihren Job hin.