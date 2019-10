Großbritannien Der Wahltermin-Trick – und wie er den Brexit verhindern soll

Denn die Liberaldemokraten – die ähnlich, wie die SNP, den Brexit am liebsten stoppen würden – möchten die Neuwahlen drei Tage früher abhalten, am 9. Dezember. Was auf den ersten Blick banal erscheint, könnte im gegenwärtigen politischen Kontext einen entscheidenden Unterschied machen: Das Parlament muss mindestens 25 Arbeitstage vor einem Wahltermin aufgelöst werden. Wäre der Wahltag der 9. Dezember – wie es die Liberaldemokraten fordern –, dann müsste das Parlament bereits in wenigen Tagen aufgelöst werden, am 1. November. Setzt sich Johnson mit seinem Wunschtermin, dem 12. Dezember, durch, dann würde das Parlament noch bis zum 6. November seine Arbeit nachgehen.