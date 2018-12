Ein Führungswechsel würde nichts an den Grundsätzen der Brexit-Verhandlungen und auch den schwierigen Mehrheitsverhältnissen im Parlament ändern, betonte May am Mittwochmorgen. „Ein Wettbewerb um den Parteivorsitz drohe die Zukunft des Landes aufs Spiel setzen und Unsicherheit schaffen, wenn wir sie am wenigsten brauchen können“. Ob sie mit diesem Argument durchdringt darf bezweifelt werden: Ihre Kritiker werfen May vor, sie habe schlecht mit der EU verhandelt, und ihr Land damit in eine ausweglose Situation manövriert. Nun müsse ein neuer Parteichef und Premier her, um die Verhandlungen mit der EU neu aufzurollen.