Damit holt die „Partygate”-Affäre um illegale Feiern in Lockdown-Zeiten in der Downing Street den Ex-Premier und seine Partei endgültig ein. Ein Parlamentsausschuss, in dem auch mehrere Tories sitzen, kritisierte, Johnson habe das Unterhaus in dem Skandal belogen. Die vorgeschlagene Strafe: Zehn Tage Suspendierung - genug, um theoretisch eine Nachwahl in Johnsons Nordwestlondoner Wahlkreis auszulösen. Daraufhin warf der Ex-Premier hin, damit kommt es nun automatisch zu einer Abstimmung.