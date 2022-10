Großbritannien Der Brexit frisst seine Kinder

So findet man in weiten Teilen der Presse nur selten Hinweise auf die negativen wirtschaftlichen Folgen des EU-Austritts. Selbst die BBC klammert das Thema in ihren Berichten häufig aus. BBC-Berichte über wirtschaftlich angeschlagene Unternehmen wirken deswegen bisweilen wie Reportagen von der untergehenden Titanic, in denen der Eisberg unerwähnt bleibt.