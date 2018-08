Großbritannien: Die Wunschliste der Briten für den No-Deal-Brexit

Wenig erfreuliche Aussichten bieten die Regierungspapiere auch den deutschen Firmen in Großbritannien, denn sie machen deutlich, dass der zollfreie Warenverkehr zwischen der EU und Großbritannien enden würde. Unternehmen müssten im bilateralen Handel Zollerklärungen für den Import und Export von Waren abgeben, so wie es jetzt bereits beim Güterausstausch mit Drittstaaten der Fall ist. Der freie Warenverkehr würde im Falle eines No-Deal-Szenario sofort enden“, heißt es in einem der Dokumente. Anders als heute würde bei der Einfuhr von Alkohol, Tabak und Mineralölprodukten ebenfalls Zoll fällig. Bei anderen Produkten – etwa Lebensmitteln – kämen noch Sicherheits- und Qualitätsprüfungen hinzu. Im Gegensatz zu heute fiele im grenzüberschreitenden Handel außerdem Mehrwertsteuer an – für Onlinehändler und ihre Kunden würden die Kosten also höher.