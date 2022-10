Großbritannien Eine „höchste politische Farce“

Hätte man nicht mitbekommen, was sich in den vergangenen zwei Wochen in Großbritannien abgespielt hat, wäre einem an der Rede von Kwasi Kwarteng am Montagnachmittag kaum etwas Ungewöhnliches aufgefallen. Höchstens der etwas dünne Applaus, mit dem der neue Schatzkanzler begrüßt wurde, als er auf dem Parteitag der Tories in Birmingham ans Rednerpult trat, deutete darauf hin, dass wohl etwas nicht so ganz stimmte. Ansonsten: Business as usual.