Großbritannien Johnson feiert „Tag der Freiheit“ – in Quarantäne

Dass drei führende britische Politiker den Tag, an dem die Regierung die meisten Covid-Vorsichtsmaßnahmen fallenlässt, entweder Covid-krank oder in Quarantäne verbringen, wirft an sich schon ein Schlaglicht auf die heikle Situation, in der sich das Land derzeit befindet. Doch Johnson löste am Sonntag in dieser Frage noch einen handfesten Eklat aus: Offenbar hatte der rebellische Premier keine Lust auf Quarantäne. Stattdessen würden er und der Schatzkanzler an einem „Pilotprogramm“ teilnehmen und täglich auf Covid getestet werden, erklärte Johnsons Amtssitz in der Downing Street.



Das löste einen landesweiten Aufschrei aus: Angehörige von Covid-Verstorbenen, Abgeordnete, Oppositionspolitiker und zahlreiche Nutzer sozialer Medien überzogen den Premier mit Kritik. Mit Erfolg: Keine drei Stunden später ruderte Johnson zurück und erklärte, dass er sich in Quarantäne begeben werde. Er habe auch nur „flüchtig“ darüber nachgedacht, die Quarantäne ausfallen zu lassen. „Aber ich denke, es ist wesentlich wichtiger, dass sich jeder an dieselben Regeln hält.“