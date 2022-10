Großbritannien Liz Truss feuert den „nützlichen Idioten“ Kwarteng

Die Finanzmärkte gerieten in Panik, das Pfund stürzte ab. Der Markt für Staatsanleihen geriet dermaßen ins Trudeln, dass plötzlich die Pensionsfonds des Landes Gefahr liefen, zusammenzubrechen. Die Bank of England musste mit Anleihenkäufen einspringen, um einen ausgewachsenen Finanzcrash zu verhindern. Banken und Hypothekengesellschaften zogen in dem Chaos tausende bereits vereinbarte Hypotheken zurück und nahmen Hunderte Angebote vom Markt. Das Chaos an den Finanzmärkten dürfte die Bank of England dazu zwingen, den Leitzins deutlich stärker anzuheben, als sie es andernfalls getan hätte. Die drohende Folge: eine tiefe Rezession.