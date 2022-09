Großbritannien Liz, hol den Rotstift raus!

In Großbritannien gerät in diesen Tagen einiges ins Rutschen. Da kündigt die neue Premierministerin Liz Truss die größte Steuersenkung seit 50 Jahren an – doch statt in Jubel auszubrechen, schicken die Finanzmärkte das Pfund auf Talfahrt, die Renditen für britische Staatsanleihen schnellen in die Höhe. Die Finanzmärkte fürchten, die Steuersenkungen könnten die Staatsschulden auf Größenordnungen treiben, die es der Regierung nahezu unmöglich machen, ihre Kredite zu bedienen. Sogar die britische Zentralbank muss einschreiten, kauft wieder Staatsanleihen an, um die Zinsen zu drücken. Ein Eingeständnis, dass sie längst Dienerin der Schuldenpolitiker ist.