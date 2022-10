Großbritannien Liz Truss feuert den „nützlichen Idioten“ Kwarteng

Nur einige dubios finanzierte, rechtslibertäre Interessengruppen in London und Washington und eine Handvoll rebellischer Ökonomen halten noch an der Idee fest.



Laut dem Thinktank Institute of Fiscal Studies (IFS) wäre der Großteil der Steuerentlastungen an die wohlhabendsten zehn Prozent des Landes gewandert. Finanziert werden sollte die einseitige Maßnahme durch neue Schulden, ebenso wie die Kosten des Energiepreisdeckels, den die Regierung bereits Anfang September angekündigt hat. Dieser Deckel sollte die Energiekosten eines durchschnittlichen Haushalts in den kommenden zwei Jahren bei rund 2500 Pfund im Jahr halten. Die astronomischen Zufallsgewinne im Erdgas- und Ölsektor wollte die ehemalige Shell-Mitarbeiterin Truss nicht anrühren. Eigentlich hätte der Schatzkanzler bei der Vorstellung seines Haushalts eine Einschätzung seiner Pläne durch die Ausgabenwächter vom Office for Budget Responsibility (OBR) veröffentlichen müssen. Das unterließ er nicht nur. Offenbar forderte Kwarteng die Haushaltswächtern auf, ihre Analyse ebenfalls nicht zu veröffentlichen. Und das bei einer erwarteten Neuverschuldung in dreistelliger Milliardenhöhe.