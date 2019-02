Großbritannien May: Abstimmung über Brexit-Abkommen bis 12. März

„Es ist immer noch in unserer Reichweite, die EU mit einem Abkommen am 29. März zu verlassen“, sagte May, die am Sonntag zum Gipfel der EU mit der Arabischen Liga nach Ägypten flog. Kritiker werfen der Premierministerin immer wieder vor, auf Zeit zu spielen.



Bei der Abstimmung über die nächsten Brexit-Schritte am kommenden Mittwoch im Londoner Parlament bleibt es. Zuvor wird May am Dienstag im Unterhaus eine Erklärung abgeben.



Das britische Parlament ist in Sachen Brexit total zerstritten - und viele befürchten, dass Großbritannien ohne Abkommen die Europäische Union verlassen muss. Das hätte chaotische Folgen für die Wirtschaft und viele andere Lebensbereiche. May hält am 29. März fest und schließt auch eine Trennung von der EU ohne Abkommen nicht aus.



Der öffentliche Aufruf der drei Minister richtet sich auch gegen die Brexit-Hardliner in ihrer Konservativen Partei. Etwa 80 dieser sogenannten Brexiteers haben sich in der European Research Group um den erzkonservativen Hinterbänkler Jacob Rees-Mogg versammelt. Diese Gruppe setzt die Premierministerin massiv unter Druck.