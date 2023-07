Großbritannien: Mehr Erdöl gegen die Klimakrise?

Steve Smith von der Smith School of Enterprise and the Environment an der Universität Oxford bezeichnete die gemeinsame Ankündigung als „unglücklich“ und „riskant“. So könnte sich bei der Öffentlichkeit der Eindruck verfestigen, dass es sich bei Carbon Capture and Storage (CCS)-Projekten um reine Verzögerungstaktiken handele, um die Nutzung fossiler Brennstoffe zu verlängern. Der Leiter des Instituts, Cameron Hepburn, sagte: „Wenn die Regierung der Umwelt, der Energiesicherheit und den Arbeitsplätzen Priorität einräumen will, sollte sie den Einsatz erneuerbarer Energien verstärken. Solar- und Windenergie sind bereits die günstigsten Stromarten im Vereinigten Königreich. Je schneller wir umsteigen, desto mehr Geld werden wir sparen.“ Wenn sich das Land langfristig an fossile Brennstoffe binde, laufe es Gefahr, „ins Hintertreffen zu geraten, während die Welt auf dem Weg zu einer sauberen Energiezukunft ist.“