Großbritannien nach dem EU-Austritt „Für uns war der Brexit ein absolutes Desaster“

Über wen ärgern sich die Fischer vor allem?

Die Industrie hat das Vertrauen in die Regierung komplett verloren, nicht nur in Boris Johnson, sondern auch in die aktuelle Regierung. Premierminister Rishi Sunak ist ja ein Teil davon. Die Regierung sagt, sie werde das Fischereiabkommen mit der EU 2026 noch einmal unter die Lupe nehmen. Aber wir haben keinen Grund zu der Annahme, dass das zu einem besseren Ergebnis führen wird. Viele haben die Hoffnung darauf aufgegeben. Viele von uns haben noch aus anderen Gründen für den Brexit gestimmt. Aber wir sehen für uns keine besonders gute Zukunft. Die Politiker haben uns im Stich gelassen.



Sie haben selbst für den Brexit gestimmt. Würden Sie heute anders abstimmen?

Ich sehe persönliche keinen Grund, warum wir mit Europa kein gutes Verhältnis haben sollten. Und mir ist klar, dass sich die Welt verändert, gerade im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine. Das spricht dafür, dass Europa zusammenhält. Das war eine der wenigen guten Sachen, die Johnson gemacht hat: dass er die Ukraine unterstützt hat. Aber insbesondere die EU-Kommission funktioniert nicht, es mangelt an Demokratie. Und es gab Kritik an der ständig wachsenden Bürokratie. Hinzu kam das generelle Gefühl, dass die politischen Entscheidungen innerhalb der EU auf dem kleinsten gemeinsamen Nennen getroffen wurden. Ich war für den Brexit, absolut, aber ich war ebenso entsetzt über den Deal, den wir bekommen haben. Es kommt mir so vor, als würden anderen Länder ihre Fischereiindustrie sehr viel mehr wertschätzen als wir.