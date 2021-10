Großbritannien: So treffen die Brexit-Folgen deutsche Unternehmen auf der Insel

Ein Name, den man über den Sommer immer wieder gehört hat, war Haribo. In britischen Medienberichten hieß es, dass man aufgrund von Lieferschwierigkeiten viele der Produkte des deutschen Süßwarenherstellers vielerorts nicht mehr bekommen könne. Das sei jedoch nicht ganz richtig, sagt Unternehmenssprecher Christian Bahlmann. Es habe in den vergangenen Monaten „mal zeitliche Verschiebungen gegeben“. „Aber wir hatten keine Ausfälle.“ Das sei in der Berichterstattung „aufgebläht worden“.



Tatsächlich habe Haribo in Großbritannien investiert und die Produktion vor Ort modernisiert, „sodass wir vom Brexit deutlich weniger betroffen sind als andere Unternehmen, die aus der EU nach UK exportieren.“ Von den derzeitigen Transportproblemen im Land sei man zwar auch betroffen, fügt er dann hinzu. „Aber im Gegensatz zu europäischen Unternehmen, die nicht vor Ort produzieren, sind wir besser aufgestellt.“