Großbritannien und die EU Selbst 1641 Tage waren nicht genug für einen Brexit-Deal

Einen Vorgeschmack auf den No-Deal gab es jüngst erst: In den vergangenen Tagen stauten sich Lkw am britischen Eingang des Eurotunnels unter dem Ärmelkanal kilometerlang. Gründe für das erhöhte Frachtaufkommen seien das Weihnachtsgeschäft und der Bedarf an medizinischen Gütern in der Coronapandemie, aber eben auch die Aufstockung vieler Lager vor Ende der Brexit-Übergangsphase, erklärte der Eurotunnel-Betreiber Getlink. Auch britische Häfen sind bereits seit Wochen überlastet. Da niemand wirklich wusste, ob es zu einer Einigung kommen würde, nutzten wohl viele noch ihre Chance.