Großbritannien und EU May ist beim Brexit noch längst nicht am Ziel

Bis zuletzt hatten die Unterhändler auf beiden Seiten vor allem um Formulierungen gerungen, um eine sogenannte „harte“, also befestigte Grenze mit Schlagbäumen und Kontrollen, zwischen der Republik Irland und der britischen Region Nordirland zu vermeiden, ohne gleichzeitig eine Grenze zwischen Nordirland und dem restlichen Vereinigten Königreich zu ziehen. Mit dem Brexit verläuft künftig die einzige Landesgrenze zwischen dem Drittland Großbritannien und der EU just quer durch die irische Insel, was Waren- und Zollkontrollen erforderlich machen würde. Das aber soll vermieden werden, um das Karfreitagsabkommen aus dem Jahr 1998 nicht zu gefährden. Schließlich hatten sich die Vertreter der britischen und irischen Regierungen sowie der Parteien in Nordirlands damit nach vielen Jahrzehnten auf ein Ende des Bürgerkriegs auf der Insel geeinigt. Gleichzeitig aber ist es ausdrückliches Ziel der Regierung in London und der nordirischen Unionisten, die Zugehörigkeit Nordirlands zum restlichen Vereinigten Königreich in keiner Weise in Frage zu stellen.