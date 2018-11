Großbritannien und EU May ist beim Brexit noch längst nicht am Ziel

So müssen die Regierung und das Parlament in London sowie die Regierungen in den übrigen 27 EU-Staaten dem Entwurf noch zustimmen. Und in Großbritannien melden sich bereits die Kritiker, darunter Ex-Außenminister Boris Johnson und Ex-Brexitminister David Davis, lautstark zu Wort. Johnson wirft May vor, Großbritannien zum Vasallen der EU zu degradieren. An den Finanzmärkten allerdings wurden die Nachrichten aus Brüssel und London begrüßt: Das Pfund stieg am Mittwochmorgen im asiatischen Handel auf knapp 1,30 Dollar.