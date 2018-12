Großbritannien vor Brexit Exit, Brexit, Referendum? Sieben Szenarien für Großbritannien

1. Der EU-Gipfel am heutigen Donnerstag in Brüssel beschäftigt sich erneut mit den britischen Austrittsplänen. Bundeskanzlerin Angela Merkel und die übrigen Staats- und Regierungschefs wollen dazu beitragen, dass der fertige EU-Austrittsvertrag eine Mehrheit im britischen Parlament findet und eine chaotische Trennung Ende März vermieden wird. May will versuchen, noch ein paar Konzessionen herauszuholen. Vor allem die Notfallregelung für die britische Provinz Nordirland, die eine harten Grenze zwischen der Republik Irland im Süden und Nordirland verhindern soll, ist den Kritikern im Londoner Parlament ein Dorn im Auge. Hier will sie – so sagte sie bereits am Montagnachmittag im Parlament - neue Zusicherungen, um die Sorgen der Gegner der irischen Notfallregelung zu besänftigen. Allerdings will die EU das Scheidungspaket nicht mehr aufschnüren und nicht mehr am sogenannten „Backstop“, der Auffangregelung für Nordirland, rühren, wie eine Sprecherin in Brüssel betonte. Diplomaten bekräftigten, die EU sehe keinen Spielraum für Nachverhandlungen des Brexit-Vertrags. Nigel Dodds, der Vize-Chef der nordirischen Partei DUP, auf deren Unterstützung Mays Minderheitsregierung dringend angewiesen ist, forderte allerdings substantielle Änderungen am Vertrag selbst, die viel weiter gehen müssten als bloße Zusicherungen. Die Premierministerin werde in ernste Probleme geraten, wenn sie ihre Verhandlungstaktik nicht ändere, drohte er.