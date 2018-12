Großbritannien vor Brexit Mays Regierung stürzt in eine tiefe Krise

3. Da es im Parlament keine Mehrheit für einen No-Deal-Brexit gibt, der zu Lebensmittelknappheit, Chaos und einer Rezession führen könnte, erwarten viele Beobachter, dass Mays Erfolgschancen bei einer Abstimmung nach Weihnachten und vielleicht sogar beim zweiten oder dritten Anlauf besser sein dürften als jetzt. Das Parlament bricht am 20. Dezember in die Weihnachtspause auf und kommt erst am 7. Januar wieder zurück. Bis spätestens 21. Januar muss May eine Erklärung im Parlament abgeben, wie sie weiter verfahren will. Fällt der Entwurf aber endgültig durch, dann wird es für May eng. Großbritannien würde in diesem Fall schon in dreieinhalb Monaten auf einen Austritt ohne Abkommen, den No-Deal-Brexit, mit verheerenden Konsequenzen zusteuern – ein Szenario, das nur für den harten Kern der Erz-Brexitiers akzeptabel und attraktiv wäre. Es steht zu erwarten, dass sich dann eine parteiübergreifende Allianz von gemäßigten Parlamentariern zusammentun würde, um den No-Deal zu verhindern. Wie das in der Praxis gehen würde, ist allerdings nicht klar, denn dafür müssten alle übrigen 27 EU-Staaten zustimmen, Großbritannien eine längere Frist für den Austritt einzuräumen. Andernfalls läuft die Uhr in dreieinhalb Monaten unerbittlich ab. Denn die Frist endet nach Artikel 50 der EU-Verträge zwei Jahre nach dem Austrittsantrag, also am 29. März 2019. Auf Antrag Großbritanniens könnten die übrigen EU-Staaten aber eine Verlängerung erlauben.