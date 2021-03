Großbritannien Warum die Briten weiter mit AstraZeneca impfen – und was sie vom EU-Impfstopp halten

Großbritanniens Entscheidung, die Verabreichung des Impfstoffs nicht auszusetzen, sei richtig gewesen, fügte der Professor hinzu. „Ich denke, Großbritannien hat den Ansatz gewählt, der letztendlich zu weniger Todesfällen führen wird.“ Das Risiko für einen Mann in den Vierzigern, an Covid 19 zu sterben, liege etwa bei 1000 pro einer Million – also weitaus höher als die berichteten Komplikationen.



Was der Professor meint, wird deutlich, wenn man sich anschaut, wie unterschiedlich sich die Fallzahlen in Großbritannien und auf dem europäischen Festland entwickeln. Denn während diese in Ländern wie Deutschland derzeit wieder rasant ansteigen, sinken sie in Großbritannien seit einem Hoch im Januar kontinuierlich. Dazu dürfte die erfolgreiche britische Impfkampagne entscheidend beigetragen haben. Denn mit bereits rund 24,8 Millionen Geimpften haben in Großbritannien schon jetzt beinahe vier von zehn Erwachsenen mindestens eine Impfdosis erhalten. Allein am Dienstag wurde 386.685 Inselbewohnern eine Impfung verabreicht. Europa hinkt da Monate hinterher.