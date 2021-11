Großbritannien Wie Stromkunden den Bau neuer Atomkraftwerke finanzieren sollen

Die Befürworter der Atomenergie verweisen dabei darauf, dass Atomkraftwerke bei der Stromerzeugung nur wenig CO2 ausstoßen und preisen die Technologie als möglichen Ausweg aus der Klimakrise an. Kritiker verweisen – neben den militärischen Einsatzmöglichkeiten der Technologie – auf die lange Liste von Unfällen in Atomkraftwerken hin (etwa in Sellafield 1957, Three Mile Island 1979, Tschernobyl 1986, Fukushima 2011). Hinzu kommen Vertuschungen von Störfällen, Korruption und das Problem mit der Entsorgung von Atommüll. Atomenergielobbyisten haben zudem jahrelang erneuerbare Energien attackiert. Die Vorstellung, dass man Atomenergie als „grüne“ Technologie einstufen könnte, empfinden Kritiker als absurd. Die Industrie bleibt auch von Finanzhilfen der Weltbank für saubere Energiequellen ausgeschlossen.



Unterstützung findet die Kernkraft dagegen in der Downing Street. Großbritanniens Premier Boris Johnson kündigte erst kürzlich beim Parteitag der Tories an, dass fossile Brennstoffe bis 2035 aus der britischen Stromerzeugung ganz verschwinden sollen. Erneuerbare Energien sollen dabei die zentrale Rolle spielen. Schließlich hat die Menge des durch Windenergie erzeugten Stroms in Großbritannien zwischen 2009 und 2020 um 715 Prozent zugenommen. Im vergangenen Jahr lag der Anteil der Windenergie am Energiemix bei rund einem Viertel. Großbritannien beherbergt heute die größte Offshore-Windanlage der Welt. Zahlreiche weitere Projekte sind in Planung.