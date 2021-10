Großbritannien So treffen die Brexit-Folgen deutsche Unternehmen auf der Insel

Auch bei Sortimo denkt man allem Ärger zum Trotz nicht an die Aufgabe des Insel-Standorts. Immerhin hat das Unternehmen in Großbritannien in diesem Jahr bereits 5500 Fahrzeuge ausgebaut. Aber: 2019 waren es noch 7500. „Wir gehen immer noch davon aus, dass sich das irgendwann wieder normalisiert“, sagt Reinhold Braun. Wobei er unter „Normalisierung“ nicht eine Rückkehr zu Zeiten wie vor dem Brexit oder vor der Coronapandemie verstehe, fügt er dann hinzu. „Aber zumindest auf ein normales, planbares Level. Die Hoffnung stirbt zuletzt.“



