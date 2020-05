Großbritannien „Wir lassen uns von der EU nicht die Bedingungen diktieren“

Die britischen Anbieter werden also wettbewerbsfähiger?

Ja, die Außenzölle der EU können ihnen dadurch nicht mehr viel anhaben. Die niedrigeren Preise, zu denen sie ihre Güter anbieten, gleichen den Zoll aus. Anders sieht es für die Exporteure der EU aus. Sie werden weiterhin durch den gemeinsamen Außenzolltarif der EU geschützt, was den Druck zu Kosten- und Preissenkungen schmälert. Das macht es ihnen schwer, auf dem britischen Markt zu bestehen, zumal ihre Waren durch den britischen Zoll verteuert werden. Sollte es kein Freihandelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien geben, wird die EU den größeren Schaden davontragen.



Ein Ausstieg Großbritanniens aus dem Binnenmarkt ohne Abkommen könnte den britischen Finanzsektor in Mitleidenschaft ziehen.

Warum sollte das der Fall sein? Die Probleme liegen eher auf Seiten der EU. Die Coronakrise wird die Anzahl fauler Kredite in den Bankbilanzen im Süden Europas, wo man schon bisher unter Problemkrediten litt, weiter in die Höhe treiben. Die Banken dort sind daher auf die Unterstützung durch die EZB angewiesen. Die deutschen Verfassungsrichter aber haben mit ihrem jüngsten Urteil den Anleihekäufen der EZB Grenzen gesetzt. Dagegen kann die Bank von England ungehindert das gesamte geldpolitische Instrumentarium zum Einsatz bringen, wenn es nötig sein sollte. Die EU kann daher kein Interesse daran haben, dass es zu neuen Unruhen an den Finanzmärkten kommt, wenn Großbritannien ohne Abkommen aus dem Binnenmarkt ausscheidet.