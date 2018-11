Großbritanniens EU-Austritt EU-Gipfel stimmt Brexit-Vertrag zu

May hatte schon am Samstag in einem recht emotionalen Brief an die Briten appelliert, den Deal mitzutragen. Er sei das bestmögliche Ergebnis für das Land. „Es wird ein Abkommen sein, das in unserem nationalen Interesse liegt, eines, das für das ganze Land und alle seine Bürger funktionieren wird“, schrieb May. Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon erwiderte, nichts in diesem Brief sei wahr.