Großbritanniens Haushaltsplan „Wir sind an einem Wendepunkt unserer Geschichte“

Bei der Etatvorlage stand Hammond also unter Druck wie nie zuvor. Sein Spitzname - „Spreadsheet-Phil“ - lässt an Excel-Tabellen, Arbeitsblätter und Ärmelschoner denken und macht klar: Der grauhaarige und stets etwas säuerlich dreinblickende Minister hat ungefähr so viel Charisma wie der sprichwörtliche Buchhalter.

Weil er außerdem ein aufrechter „Remainer“ ist und nie ein Geheimnis daraus machte, dass er eine Fortdauer der EU-Mitgliedschaft Großbritanniens befürworten würde, steht er unter dem Dauerfeuer der Brexitiers. Hammond ist ihr Lieblingsfeind.

Die Brexit-Befürworter unterstellten ihm in der Vergangenheit, den Austritt aus der EU mit pessimistischen Prognosen und einer negativen Drohkulisse („Project Fear“) miesmachen zu wollen. Selbst Premierministerin Theresa May, die Hammond noch aus gemeinsamen Studententagen in Oxford kennt, distanzierte sich von dem Mann, den sie im Juli 2016 bei ihrem Amtsantritt das mächtigste Kabinettsressort anvertraut hatte. Vor den Parlamentswahlen im Juni letzten Jahres galt als es daher als ausgemacht, dass Hammond als Schatzkanzler ersetzt würde.