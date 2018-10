Großbritanniens Haushaltsplan „Wir sind an einem Wendepunkt unserer Geschichte“

Hammond will deshalb 500 Millionen Pfund zusätzlich für die Vorbereitung auf einen harten Brexit zurückstellen. Alles in allem stiege diese Reserve damit auf zwei Milliarden Pfund. Im Fall eines ungeordneten Brexit müsse die Regierung auch über eine „andere Strategie“ für die Zukunft der britischen Wirtschaft nachdenken, hatte Hammond am Wochenende gewarnt. In diesem Fall sei ein neuer Haushalt nötig. Davon war in seiner Ansprache vor dem Parlament nicht mehr die Rede – der Minister bemühte sich stattdessen um Optimismus. „Dieser Etatentwurf ebnet den Weg in eine rosigere Zukunft“, versprach er.