Grüne Finanzen Finanzbranche soll Nachhaltigkeit ihrer Produkte transparenter machen

von Silke Wettach 14. Juni 2019

Das Gebäude der Europäischen Kommission.

Die EU-Kommission will die Finanzbranche dazu bringen, in Jahresberichten stärker auf Nachhaltigkeit einzugehen. Grüne Finanzen sollen so bei Investoren und Ratings eine größere Rolle spielen.