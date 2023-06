Grundsatzprogramm CDU will eine „Agenda 2030“ in der Wirtschaftspolitik

von Daniel Goffart 16. Juni 2023

Der CDU-Parteivorsitzende viele Themen auf seinem Zettel stehen. Doch der AfD-Aufschwung soll am Wochenende kein Thema sein. Bild: picture alliance / dpa Bild:

Nicht mit immer neuen Schulden, sondern mit einer Renaissance der Angebotspolitik will die Partei wieder in die Offensive kommen. Am Wochenende sollen beim Bundesausschuss und auf dem Grundsatzkonvent der CDU neue Weichen gestellt werden. Über den Aufschwung der AfD will Friedrich Merz nicht sprechen.