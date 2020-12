Handelsabkommen mit der EU Britisches Parlament stimmt für Brexit-Deal

Wer darauf gehofft hat, dass das Brexit-Hickhack der vergangenen Jahr bald vorbei sein könnte, dürfe enttäuscht werden. Die Parlamentsdebatte vom Mittwoch hat nur einige der Konflikte offenbart, die in den kommenden Jahren das Verhältnis zwischen Großbritannien und der EU überschatten werden. Und auch im Land selbst haben stehen die wirklichen Brexit-Wirren vermutlich noch bevor: So stimmten die Abgeordneten in den Regionalparlamenten in Nordirland und in Schottland am Mittwoch in weitgehend symbolischen Abstimmungen gegen das Brexit-Abkommen (https://www.theguardian.com/politics/2020/dec/30/scotland-holyrood-and-northern-ireland-stormont-reject-disastrous-brexit-trade-deal).



