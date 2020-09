Jedoch ist das Risiko vergleichsweise hoch, dass die Gespräche diesmal scheitern könnten. So berichtete der „Guardian“ am Montagabend über geleakte Depeschen der EU, denen zufolge man in Brüssel die Lage sehr ernst nehme. So geht man bei der EU offenbar davon aus, dass Johnson die Einigung in den ausstehenden Streitfragen bewusst verzögert, um Brüssel zu Zugeständnissen zu bewegen. Michel Barnier gab dem Bericht zufolge zu Bedenken, dass die ausstehenden Streitfragen bei Weitem zu komplex seien, als dass man sie in letzter Minute am Telefon klären könnte.



Zudem stellt sich die Frage, ob Johnsons Regierung überhaupt kompetent genug ist, um derartig schwierig Verhandlungen in so kurzer Zeit erfolgreich zum Abschluss zu bringen. So hat Johnson die britische Antwort auf die Coronapandemie dermaßen verhunzt, dass das Land ein der größten Opferzahlen weltweit hat. Die Wirtschaft ist so stark eingebrochen wie in keiner anderen vergleichbaren Industrienation. Schon seit Monaten hangelt sich die britische Regierung von einer Krise zur nächsten.