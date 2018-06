Handelskonflikt: „Niemand gewinnt einen Handelskrieg, alle verlieren“

Und wie steht es um Trumps Chancen zu „gewinnen“?

Die USA haben durchaus Vorteile gegenüber anderen Staaten: Sie stellen weiterhin die Leitwährung, das schützt sie, genauso wie ihr riesiger Binnenmarkt. Aber die besten Zeiten hat die US-Wirtschaft im Konjunkturzyklus bereits hinter sich – die Zinsentwicklung am kurzen Ende steigt rapide an. Das deutet nach allen Erfahrungen auf eine Abschwächung hin. Zudem bleiben auch die USA abhängig vom Geschehen auf dem Weltmarkt. Der Dollar legt aktuell zu, und das dürfte sich noch verstärken, denn der Dollar dient als Fluchtwährung, der Kurs steigt also in unsicheren Zeiten an. Das wiederum würde die Importe preislich stärken und die Exportchancen schwächen: alles also, was Trump bekämpfen möchte. Letztlich gewinnt niemand einen Handelskrieg. Alle Beteiligten verlieren und am Ende kommen sie hoffentlich wieder zur Vernunft. Handelskriege sind ja nichts Neues, die gibt es seit Jahrhunderten.