Handelskonflikt „Niemand gewinnt einen Handelskrieg, alle verlieren“

Als die EU Gegenmaßnahmen ankündigte, drohte Trump mit Strafzöllen auf Autos. Bis zu fünf Milliarden Euro könnte das die deutsche Wirtschaft kosten, befürchtet das Ifo-Institut. Was würde das für Deutschland bedeuten?

Das wäre ein ganz anderes Kaliber als Strafzölle auf Aluminium und Stahl. Zölle auf Autos beträfen die ganze Wertschöpfungskette in Europa und gingen sogar noch weit darüber hinaus. Ein Auto, das in Deutschland montiert wird, besteht zu 40 bis 50 Prozent aus Vorleistungen, die importiert werden. Sinken die Autoexporte, sinken auch die Vorleistungsimporte Deutschlands zum Beispiel aus vielen mittel- und osteuropäischen Ländern. Dies würde diese Länder härter treffen als das hoch entwickelte Deutschland und vielleicht dazu führen, dass sie ihre vergleichsweise amerikafreundliche Haltung überdenken. Allerdings hat Trump gerade im Automobilbereich ein gutes Argument auf seiner Seite.