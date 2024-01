Handelsschiffe unter Beschuss Das größte Risiko der EU ist ihre zahnlose Verteidigungspolitik

Und was tut die EU? Sie diskutiert und wartet ab. Seit Ende vergangenen Jahres wird in Brüssel darüber beraten, wie und wann man reagieren soll. Das Ergebnis: Man bereitet für Mitte Februar (!) einen Beschluss vor, sich an der Marinemission zu beteiligen, wahrscheinlich mit drei (!) Militärschiffen, davon eins aus Deutschland. Der Entsendung der Fregatte „Hessen“ muss allerdings noch der Deutsche Bundestag zustimmen – bislang ist diesbezüglich noch nichts unternommen worden. Und natürlich soll diese europäische Schutzschild-Mission rein defensiv sein, das bedeutet, man will im Roten Meer lediglich Patrouille fahren und die Handelsschiffe im besten Fall begleiten, aber nicht auf die Huthi-Stellungen an Land feuern, selbst wenn von dort aus angegriffen wird.