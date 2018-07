Handelsstreit mit den USA EU-Kommission stellt sich vor eigene Stahlbranche

Die EU-Kommission verhängt im Handelsstreit mit den USA Maßnahmen zum Schutz der heimischen Stahlbranche vor Billigimporten. Die Schritte sollen am Donnerstag in Kraft treten, hieß es am Mittwoch im EU-Amtsblatt. Dabei handle es sich um Zölle und Einfuhrquoten. Letztere sollen ab einem bestimmten Niveau an Importen für 23 Stahlsorten gelten.