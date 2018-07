Handelsstreit: Ökonomen sehen Stahlzölle der EU kritisch

Langhammer sieht in den EU-Maßnahmen vor allem ein fatales handelspolitisches Signal. „Die EU will das multilaterale Handelssystem retten“, sagt Langhammer. „Dafür ist ihr Vorgehen aber absolut kontraproduktiv.“ Das Argument hinter den Umlenkungszöllen laute: Die EU-Stahlzölle sind keine Strafzölle gegen China, sie sollen nur verhindern, dass der vom US-Markt ferngehaltene überschüssige Stahl in der EU landet. „Das gleiche Argument kann jede andere Staat anbringen. Am Ende könnte ein Dominoeffekt stehen.“