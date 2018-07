Handelsstreit Trump droht EU mit „sehr hohem Preis“

13. Juli 2018

Auf einer Pressekonferenz mit der britischen Premierministerin Theresa May, hat US-Präsident Donald Trump die EU erneut scharf kritisiert. Bild: AP Bild:

Die feine englische Art legt US-Präsident Trump bei seinem Besuch in London nicht an den Tag. Großbritannien wirft er vor, sein Land in Handelsfragen miserabel zu behandeln. Und auch die EU wird nicht geschont.