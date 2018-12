Handelsvertrag EU steht May beim Brexit bei – und wappnet sich für ein Scheitern

Die restlichen 27 Staats- und Regierungschefs versichern Großbritannien in der Gipfel-Erklärung, dass nach dem Austritt am 29. März 2019 so schnell wie möglich an einem Handelsvertrag gearbeitet wird. Der solle 2021 greifen. Sollte dieser nicht rechtzeitig in der Übergangszeit fertig werden, würde die Garantie – der sogenannte Backstop – für Irland nur vorübergehend greifen – bis ein Abkommen dann stehe. Das bereits fertig verhandelte Austrittsabkommen werde nicht erneut aufgeschnürt, heißt es in der Fünf-Punkte-Erklärung.