Haushalt Großbritannien mit größtem Überschuss seit 18 Jahren

Der höchste monatliche Haushaltsüberschuss seit 18 Jahren könnte die britische Regierung zur Lockerung ihres Sparkurses verleiten. Die Einnahmen übertrafen im Juli die Ausgaben um zwei Milliarden Pfund (rund 2,2 Milliarden Euro), wie aus am Dienstag veröffentlichten Daten hervorgeht. Das ist ein mehr als doppelt so hohes Plus wie Juni. Dafür sorgten vor allem saisonbedingt hohe Einnahmen aus der Einkommensteuer. Für die ersten vier Monaten des laufenden Steuerjahres steht damit dennoch ein Defizit von 12,8 Milliarden Pfund. Dieses ist aber um 40 Prozent geringer als vor Jahresfrist.