Haushaltsstreit Italien signalisiert EU Entgegenkommen

Italien deutet im Haushaltsstreit mit der EU-Kommission ein Entgegenkommen an. Die beiden Vizeregierungschefs Luigi Di Maio von der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und Matteo Salvini von der rechten Lega betonten am Montag, dass die Regierung nicht um jeden Preis an ihrem Defizitziel festhalten werde. Das Kabinett wollte Regierungskreisen zufolge am Abend über eine mögliche Senkung des Ziels beraten, das von der EU-Kommission als zu hoch kritisiert wird. An den Finanzmärkten sorgten die Signale aus Rom für Erleichterung. Die Kurse der italienischen Staatsanleihen und an der Mailänder Börse legten deutlich zu.