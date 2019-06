Hohe Staatsverschuldung EU-Kommission treibt Schuldenverfahren gegen Italien voran

Die EU-Kommission stellt wegen des wachsenden Schuldenbergs die Weichen für ein Strafverfahren gegen Italien. Das sei aufgrund der Entwicklung der öffentlichen Schulden des Landes gerechtfertigt, erklärte die EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel. Es sei keine kleinliche Rechnung, vielmehr „blinkten alle Indikatoren rot“, sagte EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici. Seine Tür stehe aber offen, falls Rom einlenken wolle. Der italienische Vize-Regierungschef Luigi Di Maio kündigte an, sich mit der EU an einen Tisch setzen und verhandeln zu wollen. „Wir sind ein ernsthaftes Land und halten unser Wort.“ Anleger ergriffen derweil die Flucht und trennten sich von italienischen Aktien.