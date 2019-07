Homöopathie in Frankreich Kein Geld mehr für Zuckerkugeln

Ein Blick auf die Zahlen lässt den heftigen Zank wie einen Sturm im Wasserglas erscheinen. Im vergangenen Jahr betrugen die Kostenerstattungen für homöopathische Mittel in Frankreich lediglich knapp 127 Millionen Euro – von insgesamt 20 Milliarden Euro, die die Kassen für Medikamente bezahlten. Allerdings hat Macron dem gesamten Gesundheitswesen einen Sparkurs verordnet, um an den notwendigen Stellen zu investieren: Die Summe, die für Homöopathie ausgegeben wurde, ist fast doppelt so hoch wie die die 70 Millionen Euro, die die Regierung den Krankenhäusern für eine bessere Ausstattung der Notfallaufnahmen versprochen hat.