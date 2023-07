Hotel-Evakuierungen auf Rhodos „Unser Hotel hatte Platz für 1200 Personen, aber es gab nur einen Bus“

Am Strand hätten sich chaotische Szenen abgespielt, so Murison weiter. Die Menschen hätten sich gedrängt, um in eines der kleinen Boote zu steigen, die die Urlauber in Sicherheit bringen sollten. „Es spielte keine Rolle, ob man Kinder hatte. Erwachsene kämpften darum, als nächstes an Bord zu kommen“, sagte er. Währenddessen sei am Himmel ein „orangefarbenes Glühen“ zu sehen gewesen. „Es war sehr, sehr aufreibend“, sagte Murison.