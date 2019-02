Ifo Wirtschaftsklima in Euro-Zone sinkt unter Null-Linie

Die Experten in Frankreich und Belgien korrigierten ihre Einschätzung am stärksten nach unten. „Die Konjunktur-Erwartungen in Frankreich sind regelrecht abgestürzt.“ Auch die Lagebewertung sei gesunken, jedoch weniger stark. In Belgien verschlechterten sich Lage und Erwartungen deutlich. In Italien trübte sich die Lagebeurteilung erneut ein und liegt am tiefsten von allen Euroländern. Hingegen haben sich die Aussichten der Experten in Italien nicht mehr verschlechtert, sondern stagnieren auf sehr niedrigem Niveau. In Spanien fielen die Indikatoren vergleichsweise wenig.