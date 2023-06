Immobilienkredite Großbritannien ächzt unter einer Hypothekenkrise

Am Freitagnachmittag bestätigte die Regierung diese Einschätzung: Direkte Hilfen für in Not geratene Immobilienbesitzer soll es keine geben. Stattdessen sollen die Kreditgeber ihre Kunden stärker auf bestehende Möglichkeiten hinweisen – wie etwa die Restrukturierung von Krediten. Eine Galgenfrist von zwölf Monaten soll in Not geratene Kreditnehmer davor schützen, dass Banken ihre Immobilien in Besitz nehmen. Kunden, die in ein festverzinstes Darlehen wechseln, sollen innerhalb von sechs Monaten in ihren alten Kredit zurückkehren können. Und: Diesbezügliche Gespräche mit Kreditgebern sollen sich vorübergehend nicht mehr, wie bisher, sofort negativ auf die Kreditwürdigkeit der Kunden auswirken.