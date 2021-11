Impfpflicht und Tests nur für Selbstzahler So ist die „Coronahölle“ Bergamo aus der Krise gekommen

Denn viele Jobs, zu denen die Begegnung mit anderen Menschen gehört, sind gebunden an den „Greenpass“. Wer den nicht hat, muss leider gehen. 1656 Ärzte verloren so in jüngster Zeit ihren Arbeitsplatz. Weitere 500 wählten dann doch lieber die Impfung. Diese Alternative droht aktuell auch Tausenden von Krankenschwestern: Impfen oder gehen.



Mit dem Greenpass stiegen Italiens Impf-Zahlen noch einmal deutlich an. Während im sonst so braven Deutschland derzeit nicht einmal 68 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft sind, sind es im sonst so rebellischen Italien knapp 73 Prozent. Und, ganz klar, je mehr Impfungen es gibt, desto weniger Ansteckungen sind wahrscheinlich. Das gilt wohl auch für die jetzt anbrandende vierte Welle.