Impfstrategie der EU So gefährlich kann das Impfchaos für von der Leyen werden

Das kopflose Agieren zeigt, wie hoch die Nervosität in der EU-Kommission mittlerweile ist. Viele in Deutschland machen von der Leyen persönlich für den schleppenden Start der Impfungen verantwortlich. Auf dem Impfgipfel am Sonntag versuchte sie, aus der Defensive zu kommen. Mit den CEOs der sechs Unternehmen, bei denen die EU Impfstoffe bestellt hatte, erörterte sie die Gefahr der Mutationen des Coronavirus und verkündete stolz, dass Astrazeneca nun doch mehr Impfstoff liefern werde als geplant. Die EU-Kommission denkt an die Zukunft – dieses Signal sollte von der Videokonferenz ausgehen. Einen Tag vor dem deutschen Impfgipfel, auf dem Brüssel wieder einmal Kritik abbekommen dürfte. Am Montag kündigte nun auch Biontech an, mehr Impfstoff an die EU liefern zu wollen: 75 Millionen zusätzliche Impf-Einheiten sollen es im zweiten Quartal sein, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.