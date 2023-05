Industriepolitik Die Welt wartet nicht auf Europa

Wenn die EU dem etwas entgegensetzen will, muss sie klären, ob sie nach den Regeln der Industrie spielen will – und überhaupt: was sie eigentlich will. Nicht in Maßnahmen, sondern in Zielen zu denken, wäre hier der erste Schritt. Nicht 43 Milliarden Euro als Gießkannensubventionen fließen lassen, sondern klären: Wofür soll Europa als Halbleitermarkt stehen? Was wollen wir überhaupt in Europa haben? Welche Chips sollen hier produziert werden? Welchen strategischen Zweck soll die Halbleiterindustrie erfüllen? Was können wir bieten, um als Standort attraktiv zu sein? Chips Strategy statt Chips Act! Technologische Souveränität ist mehr als die Vermeidung von Lieferengpässen.