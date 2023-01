Industriepolitik Europa braucht eine offensive Chinastrategie

Gibt es eine Alternative? Die Antwort lautet: Ja, Europa sollte sich noch stärker auf eine offensive Industriepolitik konzentrieren, die auf den Stärken Europas aufsetzt. Dazu gehört erstens eine aktive Handelspolitik, wo wichtige Freihandelsabkommen, wie etwa das mit Indien, nach jahrelangen Verhandlungen endlich abgeschlossen werden. Auch eine zügige Ratifizierung des seit bereits 2019 ausverhandelten EU-Mercosur-Abkommens gehört dazu. Mit diesem Schritt würde Europa Teil der weltweit größten Freihandelszone werden, mit 770 Millionen Einwohnen. Zudem würde eine stärkere Diversifizierung entstehen, mit Ländern, die unser Wertesystem teilen. Auch die Handelsabkommen mit Afrika bieten Chancen, gerade im Klimabereich.



Zweitens: Eine stärkere Förderung von kritischen Technologiebereichen in Europa. Hier hat sich das Instrument der IPCEIs (Important Project of Common European Interest) bewährt. IPCEIs sind Technologiecluster, in denen staatliche und private Mittel europaweit in Konsortien zusammengeführt werden. Beispiele sind IPCEIs für Batterien, Chips und Wasserstoff. Dies sollte vorangetrieben werden und vor allem zügig umgesetzt werden.